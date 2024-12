Le député de Saône et Loire, Eric Michoux, dénonce les propos de Sébastien Martin et l'appelle " à un débat apaisé"

À l’attention de Monsieur Sébastien Martin, Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Chalon

Monsieur Martin,

En ma qualité de député de la 4e circonscription de Saône-et-Loire, je tiens à répondre à vos récentes critiques formulées dans la presse à l’encontre des parlementaires ayant voté la motion de censure contre le gouvernement Barnier le 4 décembre dernier. Vos propos, parfois inexacts, méritent d’être rectifiés avec précision.

Défendre la démocratie parlementaire

Le vote de censure que j’ai soutenu n’est pas un acte d’obstruction, mais une réponse légitime face à l’usage de l’article 49.3 par le gouvernement Barnier. Ce recours, qui court-circuite les débats parlementaires, affaiblit notre démocratie en privant les élus de leur rôle essentiel : débattre et amender les lois dans l’intérêt des citoyens. Je défendrai toujours un fonctionnement démocratique respectueux du dialogue et des institutions.

2. Rejeter des choix budgétaires injustes



Le projet de loi de finances 2025 présenté par le gouvernement Barnier contenait des mesures pénalisantes :

Une hausse des impôts sur les entreprises, entravant leur compétitivité et leur capacité à créer des emplois.

Une augmentation du coût de l’électricité, alourdissant les charges des ménages déjà fragilisés.

Une baisse des retraites et du pouvoir d’achat des retraités, accentuant les inégalités.

Ces choix budgétaires, combinés à une réduction des dotations aux collectivités territoriales, auraient gravement compromis les services publics locaux et freiné les investissements essentiels. Je reste fermement opposé à toute augmentation d’impôts et milite pour une rationalisation des services de l’État, seule voie pour une gestion plus efficace et équitable des finances publiques.

Rappeler vos propres réprobations

Il est intéressant de souligner que vous-même aviez exprimé une vive critique à l’égard du gouvernement Barnier dans le Journal de Saône-et-Loire du 11 octobre 2024. Vous dénonciez alors une disposition visant à supprimer l’obligation pour les communes de transférer leurs compétences en matière d’eau et d’assainissement aux intercommunalités. Vous pointiez une mesure injuste et incohérente, qui selon vos propres termes, affaiblissait les collectivités territoriales. Cette posture contradictoire avec vos déclarations actuelles interroge sur votre constance et votre vision politique.



Assumer une responsabilité réfléchie

La qualité d’un homme politique se mesure à sa vision à long terme, à sa capacité à garder la tête froide et à faire preuve de constance. Vos propos, souvent empreints d’excès, ne servent ni la stabilité politique ni la confiance des citoyens. Dans une période aussi complexe, la division ne peut être une stratégie. Il est de notre responsabilité commune d’agir avec hauteur de vue et de contribuer à un débat apaisé.

Avec l’arrivée de Monsieur Bayrou en qualité de Premier ministre, je choisis une posture constructive et appelle à une mobilisation collective. Rassembler une majorité solide pour répondre aux attentes des Français doit être notre priorité. Nous n’avons ni le temps ni le luxe de céder à des polémiques stériles ou des postures fluctuantes.

Je suis intimement convaincu que le dialogue et la constance sont les clés d’un avenir collectif ambitieux.



Avec mes salutations républicaines,



Éric Michoux

Député de la 4e circonscription de Saône-et-Loire