AVIS DE DECES - Madame Clémence NOBLET

SAINT-MARCEL - DAVAYÉ - SERRIÈRES - MÂCON



Monsieur Marcel NOBLET, son époux ;

Christian et Fabienne, son fils ;

Mireille et François, sa fille ;

Lucie, Julie et Darren, Noémie et Kévin, Mathieu et Léa, Baptiste et Dorian, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Jules et Candice, ses arrière-petits-enfants ;

Serge et Blandine, son frère ;

Sylviane, sa belle-sœur ;

Gérald et Gaëlle, Louis et Lauriane, et Ethan, ses neveux et petit-neveu ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Clémence NOBLET

survenu le 15 décembre 2024,

à l'âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église de Saint-Marcel ce jeudi 19 décembre à 10 heures.

L'inhumation se déroulera dans l'intimité au cimetière de Serrières.

Pas de plaques, ni de fleurs, mais un recueil de dons pour le centre Léon Bérard.

La famille rappelle à votre souvenir

Catherine

sa belle-fille,

décédée en 2017.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.