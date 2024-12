Sur l’autoroute, la pause fait partie du voyage : les équipes APRR et AREA rappellent les conseils de sécurité à l’approche des vacances de Noël

Bâillements, picotements oculaires, fatigue musculaire, perte d'attention… 65 % des Français avouent avoir déjà ressenti une baisse de vigilance au volant, laissant leur esprit s’égarer (Statista 2024). Alors que les vacances de Noël commencent, APRR et AREA rappellent les bons réflexes à adopter face aux conditions hivernales pour s’éviter du stress ou au contraire la somnolence liée aux longs trajets en voiture !



Une halte tous les 30 kilomètres disponible sur le réseau



Le temps d’une recharge électrique ou d’un plein de carburant, s’autoriser une pause de plus de 30 minutes toutes les deux heures, c’est garantir une atmosphère plus sereine sur la route et prévenir les coups de fatigue. Avec une aire de services ou de repos disponible tous les 30 kilomètres en moyenne, les réseaux APRR et AREA offrent aux usagers de l’autoroute la possibilité de faire des arrêts réguliers.

Les conseils à suivre avec l’apparition des premiers flocons

Avant de partir :

S’informer des conditions météo et de l'état de circulation. Rendez-vous sur voyage.aprr.fr dans l'onglet "Itinéraire et trafic" et renseigner son trajet. La météo est indiquée sur la carte grâce à des pastilles. Il est aussi conseillé de consulter les derniers flashs info trafic d’Autoroute INFO sur l’application ou le site voyage.aprr.fr/autoroute-info

Vérifier l’état du véhicule et opter pour des pneus hiver (loi Montagne 2)

S’assurer d’avoir une bonne visibilité : déneiger, dégivrer et nettoyer le pare-brise, la lunette arrière, les vitres latérales et les optiques.

Lors d’annonces de conditions météorologiques difficiles, le premier réflexe est de différer son départ.



Sur l'autoroute :

Écouter Autoroute INFO (107.7 FM) et rester attentifs aux messages des panneaux lumineux.

Le Code de la Route interdit de doubler des saleuses ou véhicules chasse-neige en action. Les conditions de circulation sont bien meilleures derrière les trains de déneigement, donc derrière la saleuse plutôt que devant. Rester derrière les véhicules de salage et déneigement. Il faut bien s'imaginer que si la saleuse est en train d'effectuer une opération, même si elle est préventive, les conditions sur la chaussée peuvent être délicates. Les saleuses ou les chasse-neiges roulent à faible allure sur les autoroutes (50km/h).

En cas de pluie forte, brouillard, neige, verglas, réduire la vitesse et augmenter la distance de sécurité avec le véhicule qui précède.

En cas de grande difficulté de circulation due à une forte pluie, de la grêle ou de la neige, s’arrêter sur l’aire la plus proche et attendre d'en savoir plus sur l'évolution de la situation avant de reprendre la route.

Pour les poids lourds, respecter les consignes émises pas les Préfectures : interdictions de circuler, limitation de vitesse et de dépassement.