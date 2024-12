Pour 8 Français sur 10, le vin est un incontournable des fêtes de Noël

Une étude exclusive réalisée par Vin & Société, en collaboration avec l’Ifop, met en lumière le rôle central du vin pendant les fêtes de fin d’année. Ce sondage, mené auprès de 1 012 Français, confirme que le vin reste une tradition profondément ancrée dans la culture festive nationale.



Les chiffres clés de l’enquête

- 3 Français sur 4 déclarent consommer du vin lors des fêtes.

- 67 % achètent spécifiquement du vin pour cette période.

- 65 % offrent du vin à leurs proches à Noël, faisant de cette boisson un cadeau incontournable.

- 23 % des Français ne consomment pas d’alcool pendant les fêtes de fin d’année.



Les types de vins les plus prisés sont :

- Le vin effervescent, apprécié par 60 % des Français ;

- Le vin rouge, consommé par 59 % des Français ;

- Le vin blanc, également populaire, avec 52 % d’amateurs.



Un produit créateur de lien social

L’étude souligne que le vin est bien plus qu’une boisson : il est un symbole de convivialité et de partage. Que ce soit pour accompagner un repas ou trinquer à minuit, il s’impose comme un élément incontournable des traditions festives.



Les accords mets-vins préférés illustrent cette harmonie :

- Foie gras et vin moelleux/liquoreux arrivent en tête, cités par 29 % des Français ;

- Suivent les huîtres, fruits de mer ou saumon avec vin blanc (25 %).



Le vin, un cadeau toujours apprécié

En cette période de générosité, 53 % des Français expriment le désir de recevoir du vin ou un cadeau lié à cet univers, avec une montée en puissance des formats expérientiels :

- 30 % des jeunes âgés de 25 à 34 ans rêvent d’un voyage dans un vignoble ;

- 21 % souhaitent des objets utiles au service du vin (carafes, accessoires).



Un emblème de la culture française

Pour Samuel Montgermont, président de Vin & Société, « le vin est le symbole de notre culture, inséparable des moments festifs. Que ce soit à table, en cadeau ou pour trinquer, il continue de fédérer toutes les générations autour des valeurs de partage et de plaisir ».

Vin & Société, association représentant les 440 000 acteurs de la filière vigne et vin, s’engage à valoriser cette tradition et à transmettre les valeurs culturelles et sociales associées à ce patrimoine unique.