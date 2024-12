Assemblée générale de l’Athlétique Club Chalonnais : un club sain, ambitieux et basé sur l’avenir de ses licenciés !

Ce club vit sa 90ème année d’existence!

Dernièrement, lors de leur Assemblée Générale, les bénévoles et licenciés de l’Athlétic Club Chalonnais arboraient un beau sourire. En effet, après des saisons post covid compliquées, le club de lutte de Chalon sur Saône retrouve des couleurs et ses effectifs d’avant COVID 19.

A ce jour, l’effectif de 70 licenciés est dépassé et beaucoup de monde est présent sur les tapis du club chalonnais, rue de la paix. L’éducateur David est content d’avoir reformé une petite équipe d’une douzaine de lutteurs pour l’école de lutte tout comme Sébastien (côté des grands) qui a cœur de redonner du rythme aux entrainements, ce qui plait à la quarantaine de jeunes qui viennent avec assiduité assister à ses cours.

Maintenant que l’association sportive de lutte chalonnaise a retrouvé sa masse d’athlètes, il espère retrouver au plus vite la catégorie élite pour ses compétiteurs qui faisaient la fierté du club.

Si la situation financière du club est saine, le club de lutte recherche néanmoins des sponsors afin d’assurer les déplacements et les formations aux lutteurs…

Le club informe que les horaires de ses entrainements sont les suivants : Jeunes débutants (de 5 à 13 ans) vendredi 18h-19h et Adulte mardi 19h-20h30 et vendredi 19h-20h30

Sincères félicitations à ce club, Geoffrey Guenot, Président, Grégory Ballais, Secrétaire, Florent Guenot, Trésorier, à tous les membres du bureau et du Comité Directeur, aux licenciés, sponsors et bénévoles qui le font vivre et qui portent haut les couleurs de la lutte chalonnaise !

J.P.B