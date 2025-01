AVIS DE DECES - Monsieur Alain FLATOT

SAINT-MARCEL - OUROUX-SUR-SAÔNE - CHALON-SUR-SAÔNE



Jeanine, son épouse ;

Nathalie et Stéphane,

Marie-Noëlle et David,

ses filles adorées et ses gendres ;

Quentin, Alexis, Clément, Océane, Joris, Enzo et Timéo, ses petits-enfants adorés ;

Aaron, Lyson et Ayden,

ses arrière-petits-enfants adorés ;

ainsi que toute la famille et les amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alain FLATOT

dit « Totoche »

survenu le 13 janvier 2025,

à l'âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 20 janvier 2025, à 15 heures, en l'église de Saint-Marcel.

Alain repose à la chambre funéraire située au 19 avenue Monnot où les visites peuvent lui être rendues.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.