AVIS DE DECES - Monsieur Pierre ROUX

MERCUREY - PORTIVY - VERS - NANTES



Monique, son épouse ;

Laurence et Armand, Pierre-Adrien, Anne et Fabien, ses enfants et leurs conjoints ;

Mathieu, Antoine, Marius, Madeleine, ses petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre ROUX



survenu le 9 janvier 2025,

à l'âge de 70 ans.

La cérémonie sera célébrée jeudi 23 janvier 2025, à 15h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie ses infirmières à domicile pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.