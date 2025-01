Ecole de vélo Young du VCSM : les enfants ont passé un moment convivial autour de la galette

Avant de tirer les rois, les enfants et leurs parents ont immortalisé ce moment via quelques photos et Daniel Gien, responsable sportif de l’école a souhaité remercier les enfants pour leur implication lors des entraînements le samedi matin mais aussi et bien sûr leurs parents, sans qui rien ne serait possible.

Jean Marc Gautheron, président du VCSM et Nathalie Couturier, adjointe au maire en charge des affaires sportives étaient également présents et ont salué les excellents résultats des enfants.

Pour l’heure, les élèves sont restés au chaud autour de ce goûter offert par le club mais le retour à l'effort va bientôt arriver puisque Daniel Gien leur a donné rendez-vous le 10 février prochain pour le tout premier entraînement de l’année.

La première compétition aura, quant à elle, lieu à Ecuelle le 1er mars prochain.

Au total, ce sont 14 courses qui attendent nos jeunes cyclistes en herbe pour cette saison 2025, Info Chalon ne manquera pas de vous relayer les résultats des maraîchers.

Pour suivre l’actualité du club, c’est par ici.



Amandine Cerrone.