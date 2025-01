AVIS DE DECES - Madame Arlette MICHEL née REY

SAINT-RÉMY - HURIGNY - LA MOTTE-CHALANCON - CHAMBÉRY



Patrick, Eric, Olivier, ses fils et leurs épouses ;

ses 4 petites-filles et leurs conjoints ;

ses 3 arrière-petites-filles ;

ainsi que toute la famille et les amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Arlette MICHEL

née REY

survenu le 12 janvier 2025,

à l'âge de 91 ans.

La cérémonie civile sera célébrée vendredi 24 janvier 2025, à 14h30, en la salle de cérémonies, 115, Avenue BOUCICAUT, à Chalon-sur-Saône, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Rémy.

Condoléances sur registres.

Arlette a rejoint son époux,

Emile,

décédé en 2014.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.