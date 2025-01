Des vœux de rentrée de l'association de la Maison de quartier Paix pour plus de solidarité

Samedi 18 janvier, l'association de la Maison de quartier Paix donnait rendez-vous aux séniors du quartier pour partager une bonne corniotte à l'occasion de ses vœux de rentrée.

Ainsi, c'est entourée de Dominique Rougeron, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les bénévoles associatifs, auprès de Maxime Ravenet, l'adjoint au maire en charge du monde associatif et de l'e-administration, et Monique Brédoire, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les associations sportives, auprès de Pierre Carlot, l'adjoint au maire en charge des sports, et en charge du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, qui répresentaient Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, retenu ailleurs, que Nicole Gaillard, la présidente de l'association de la Maison de quartier Paix, a présenté ses vœux de rentrée.

L'occasion de présenter l'agenda pour les mois à venir.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati