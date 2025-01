CINEMA - Mercato en avant-première au Ciné Cap-Vert à Quétigny en présence de Jamel Debouzze

SYNOPSIS:

Dans le football moderne, qui génère des milliards d'euros, le mercato est une période très importante un monde où les enjeux financiers atteignent des sommets vertigineux. Driss, un agent sportif au bord du précipice, qui dispose de sept jours cruciaux pour inverser le cours de sa vie avant la clôture du marché des transferts et pour prouver qu'il est un bon agent de joueurs.

En janvier 2024, il est annoncé que Jamel Debbouze sera la tête d'affiche d'une comédie sur le football intitulée Mercato et réalisée par Tristan Séguéla.



Il est précisé que le script est écrit par Olivier Demangel et Thomas Finkielkraut, d'après une idée originale de Jamel Debbouze.



AVANT-PREMIERE EXCEPTIONNELLE

"MERCATO"

en présence du réalisateur Tristan Seguela

et de l'acteur Jamel Debbouze



Samedi 01 février à 18h30

(tarif unique 6 euros la place)