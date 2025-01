Le festival Chefs Op en Lumière est lancé !

Nous sommes au premier jour d’un programme cinématographique de belle ampleur sur 7 jours, qui fait de Chalon la seule ville en France à accueillir un festival dédié aux chefs opérateurs, autrement appelés « directeurs de la photographie ».

Ce ne sont pas seulement des films sur grand écran que propose le festival, mais des films sélectionnés pour leur qualité cinématographique et des rencontres multiples du monde du 7e art.

Janick Leconte, président de l’association Chefs op’ en Lumière qui porte le festival, tenait à remercier les partenaires qui permettent à cet événement d’exister d’abord et de prendre une ampleur croissante depuis 7 ans : les institutions nationales, régionales, départementales, et locales notamment avec l’EDA, le Megarama, le Conservatoire du Grand Chalon, le musée Nièpce, La Bobine, La Pomme verte, l’Université de Bourgogne.

Laurence Deloire (Conseillère cinéma de la DRAC), Francine Chopard (Conseillère de la Région), Françoise Vaillant (département) et Emmanuelle Dupuis (Vice-présidente du Grand Chalon en charge de la culture) ont souligné le rayonnement culturel d’un tel festival.

Le maire de la ville, Gilles Platret, rappelle la parentalité qui lie la première photographie dont Chalon est le berceau et le cinéma. Il salue la belle trajectoire de l’événement qui, en 7 éditions, a gagné le peloton des 20 % des festivals français en termes de fréquentation. Une aventure qui a de belles années devant elles et ce petit clin d’œil, glissé à Chantal Thévenot, présidente de La Bobine – association chalonnaise du cinéma d’art et d’essai : « « et peut-être l’année prochaine, vous investirez non seulement le Megarama, mais aussi la rue Fructidor ? ». Un projet tant attendu des Chalonnais : le cinéma du centre-ville !

L’exposition Viens voir les comédiens

Le directeur de l’EDA, Nicolas Royer, présente en quelques mots complices son ami, le photographe de spectacles Jean-Louis Fernandez. L’exposition met en valeur, sur l’entièreté d’un mur, une sélection de ses photographies de plateaux. De superbes clichés noir et blanc qui saisissent le travail à l’œuvre sur un plateau de cinéma : les moments de détente, les répétitions… Venez voir les comédiens, côté coulisses.

Jean-Louis Fernandez, photographe de spectacle

Allez, trinquons et bon festival à tous ! Immergez-vous sans modération dans le monde du 7e art !

FSTIVAL Chefs op’ en Lumière : lundi 27 janvier au dimanche 2 février 2025

Programme de l’édition 2025 : festivalchefsop.fr

Tarifs (inchangés et attractifs) :

— Films : tarif normal 7 € ; tarif réduit 5 €.

Ou carte non nominative de 10 entrées (tarif normal 50 € ; tarif réduit 40 €).

— Ciné-concert : tarif normal 11 € ; tarif réduit 7 € (samedi 1er février)

— Autres événements : entrée gratuite, réservation conseillée.