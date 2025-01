A l’occasion de la Nuit des Conservatoires qui se profile, interview de Coraline Charriere Beurier, en charge de ce projet pour le Conservatoire du Grand Chalon

Vendredi 31 janvier, la 12e édition de la Nuit des Conservatoires offrira, à Chalon-sur-Saône son lot de concerts, spectacles, représentations de danse et bien d’autres surprises… Pour en savoir plus, info-chalon a posé quelques questions à Coraline Charrière Beurier.

C'est la 12e édition de la Nuit des Conservatoires, que pouvez-vous nous dire sur cet événement qui a été imaginé à Chalon-sur-Saône ?

La Nuit des conservatoires est un événement annuel initié il y a 12 ans par le SPeDiC (Syndicat des personnels de direction des conservatoires), et plus particulièrement par Robert Llorca, ancien directeur du conservatoire du Grand Chalon. Cette soirée se déroulera partout en France sous forme de spectacles gratuits et d'ateliers suivant les villes participantes. Pour l'édition 2025, c'est Chloé Dufresne, cheffe d'orchestre, qui sera la marraine de l'édition nationale.

Précisément, pour cette édition 2025, à quoi le public doit-il s'attendre ?

A Chalon seront proposés des spectacles de musique, danse et théâtre ; beaucoup de petites formes de 15-20 min, mais aussi des pièces de théâtre et de musique sur des formats plus longs (notamment en fin de soirée). Tous les styles seront représentés : danse jazz et hip hop, contemporaine et classique, théâtre classique et contemporain, jazz, musiques classiques et du monde, musiques électro ou amplifiée, il y en a pour tous les goûts ! ... et aussi des ateliers participatifs, par exemple un "Open barre", initiation à la danse classique qui est ouverte aux familles, ou encore des séances pour les tout-petits. La soirée se terminera par un DJ set assuré par de jeunes élèves. Cette soirée est une sorte de photographie instantanée des activités du conservatoire.

Faisons un peu plus connaissance Coraline, vous êtes chargée de ce projet et conseillère aux études musique, en quoi consiste vos missions au sein du Conservatoire du Grand Chalon ?

Je suis chargée de l'organisation pédagogique de la nuit des conservatoires : je recense les projets proposés par les professeure.s, je conçois le planning en lien avec nos équipes techniques et de communication, j'informe les usagers sur le déroulement de la soirée. Cet événement mobilise toute l'équipe du conservatoire, professeurs et personnel administratif ; aussi, des agents des autres services du Grand Chalon viennent nous prêter main forte pour le bon déroulement de la soirée : ouvreurs et ouvreuses de salles, accueil et renseignement du public ... Le bistrot des artistes sera également ouvert et proposera de la petite restauration.Plus largement, mes missions au conservatoire consistent à suivre les élèves dans leur parcours artistique, à organiser la pédagogie musicale en général : les cursus, les concerts, les examens ; je suis aussi en lien avec l'Education Nationale en ce qui concerne les Classes à Horaires Aménagés.

Pour en revenir à cette soirée, qui s'adresse à tous, il est envisagé d'accueillir combien de personnes durant cet événement ?

Tout le monde est bienvenu ! Il y a généralement beaucoup de fréquentation tout au long de la soirée. L'auditorium compte notre plus grosse jauge (300 places), les plus petites salles entre 2 et 30 personnes. Selon les années, la fréquentation peut atteindre jusqu'à 3000 personnes sur la soirée complète.

Découvrir le programme de la soirée : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/nuit-des-conservatoires_1

SBR - Visuel transmis par Coraline Charriere Beurier pour publication - Crédit photo : Gilbert Perrot