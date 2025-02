Inauguration du bâtiment de la Région au Pôle Viotte à Besançon

Dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale résultant de la fusion, la Région Bourgogne-Franche-Comté a

entrepris, dès 2017, de rationaliser son patrimoine immobilier et de regrouper les agents, auparavant dispersés sur plusieurs sites, sur le site unique du Pôle Viotte, à Besançon. L’objectif est ainsi de maîtriser les coûts de fonctionnement et de générer une économie annuelle d’environ 640 000 € en loyers et charges, par rapport aux anciens sites occupés.

Pour ce faire, dès 2019, la Région a acquis les 7000 m2 du bâtiment B conçu par le cabinet d’architecte METRA et Associés.



Conçu pour dépasser les exigences de la réglementation thermique en vigueur au moment du permis de construire, ce bâtiment réalise une performance énergétique améliorée de 20 % et une production d’énergie renouvelable d’au moins 40 % grâce à l’utilisation du bois pour le chauffage. Il bénéficie également de la certification CERTIVEA, obtenant ainsi le niveau EXCELLENT en Haute Qualité Environnementale.



Les aménagements ont été conçus pour répondre aux besoins spécifiques liés au télétravail, avec des zones dédiées au travail collaboratif ou individuel. Pour cela, la Région a adopté une démarche participative, impliquant des ateliers avec les managers, les agents et les équipes en charge des mobiliers, auxquels ont participé 150 agents.



Cette nouvelle implantation a pour objectif de favoriser la transversalité entre les directions et les pôles, tout en facilitant les déplacements professionnels des agents entre Besançon et Dijon grâce à la proximité de la gare.

L’opération immobilière, d’un montant total de 24 120 000 €, a été livrée à la Région le 1er septembre 2023.

Ce nouveau bâtiment accueille près de 385 agents de 15 directions.



Par ailleurs, la Région a choisi de valoriser des femmes d’exception à travers la signalétique de ce bâtiment. Ainsi, toutes les salles de réunion portent le nom d’une femme remarquable et liée au territoire. Les 18 femmes ainsi mises à l’honneur, qu’elles soient sportives, artistes, résistantes, exploratrices ou militantes, d’hier et d’aujourd’hui, incarnent des pionnières dans leurs disciplines et font la fierté de la région. Ce geste symbolique s’inscrit dans la continuité des actions menées par la Région en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En parallèle, dans le cadre d’une collaboration avec l’association « Bien Urbain x Juste ici », une peinture murale de l’artiste muraliste et illustrateur Felix Mujō est installée dans l’espace d’accueil et de convivialité du rez-de chaussée du bâtiment.