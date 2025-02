"Office français de la biodiversité : une réforme est nécessaire !" pour le député Aurélien Dutremble

Très présent aux côtés des agriculteurs et des éleveurs de Saône-et-Loire, Aurélien DUTREMBLE multiplie les actions pour les défendre et porter leur voix à l’Assemblée nationale.



Concernant l’Office français de la biodiversité (OFB), le député de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire est intervenu au palais Bourbon le 29 janvier 2025 en commission lors de l’audition du directeur de l’Office et alerté la ministre de l’agriculture le 4 février dernier par une question écrite.



L’OFB affronte une défiance inédite par son ampleur chez les agriculteurs, les chasseurs ou encore les collectivités. Rigidité administrative, absence d'écoute réelle, en moins de 5 années d'existence, l'office fait l'unanimité contre lui et ne parvient pas à acquérir la légitimité nécessaire sur le terrain à l'accomplissement serein de ses missions.



« Je crois comme d’autres collègues députés qu’il y a un travail urgent à réaliser pour que l’OFB améliore sa relation avec les agriculteurs et tous les citoyens. Il faut en terminer avec l’agribashing, la critique des agriculteurs qui dans une très grande majorité ne sont ni des pollueurs, ni des destructeurs de la biodiversité. En Saône-et-Loire, département le plus agricole de Bourgogne Franche-Comté, je reste désireux que l'Office nous démontre sa plus-value et son action concrète et aidante dans la problématique du loup et ses ravages sur les cheptels (plus de 200 animaux d'élevage tués en 2024 y compris des bovins). Avant d’autres dossiers comme les castors, je souhaite qu’on avance d’abord sur la prolifération du loup en gardant à l’esprit que face à ce terrible prédateur, ce sont les éleveurs qu’il faut protéger. Vous l’avez compris, compte tenu des moyens publics très importants consacrés à l'OFB (plus de 659 millions, 270 implantations territoriales) et devant une situation qui rend totalement illisible l'action de l'office telle que le législateur avait pu lui confier en 2019, j’ai demandé à la ministre de l’agriculture que des mesures correctives indispensables soient prises. Localement, j’ai pris rendez-vous avec l’Office pour les rencontrer rapidement. »

Aurélien Dutremble



Député de Saône-et-Loire