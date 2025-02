JARDIN - Les pois de senteur sont à préparer dès maintenant pour une floraison estivale

Parmi les fleurs que l'on peut semer en pleine terre dès le début du mois de mars, le pois de senteur est un classique du genre dont la culture est très facile, mais la germination plus difficile.

Le pois de senteur (Lathyrus odoratus) est une fabacée, proche du petit pois, que l'on cultive avant tout pour ses fleurs. Elles sont très décoratives et de multiples couleurs selon les cultivars. Elles sont aussi comestibles, légèrement sucrées, et servent à égayer les salades ou les desserts. Mais toute la plante peut être en réalité consommée, les jeunes pousses en légumes cuits à la vapeur, les jeunes gousses en pois gourmands et les graines mûres comme des petits pois. La plante est une petite liane grimpante qui peut atteindre deux mètres grâce à ses vrilles qui s'accrochent à tout ce qui traîne. Il est donc bon de lui prévoir un tuteur afin d'éviter qu'elles ne s'affaissent sur le sol. Les semis précoces évitent que les plantules ne se fassent dévorer par les limaces qui sont encore peu actives.