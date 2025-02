STOP IMPOT DE TROP EN BFC : Le MEDEF et la CPME s’unissent pour une pétition contre le Versement de Mobilité Régional

Communiqué de presse

La loi de finances 2025 accorde aux Régions la possibilité de créer un nouvel impôt, le Versement de Mobilité Régional (VMR), à hauteur de 0,15% de la masse salariale.



Cet Impôt De Trop qui pourrait atteindre plus de 35 millions d'euros par an en BFC, serait insupportable. Nous devons rappeler que le Versement Mobilité (VM) existant, prélevé sur les entreprises de notre région, a coûté plus de 199 millions d'euros en 2023, soit une augmentation de plus de 5,45 % par rapport à 2022 et de 15% depuis 2019. Cette hausse constante diminue directement la compétitivité de nos entreprises. Elle s’ajoute par ailleurs à toutes les augmentations que subissent les entreprises en matière d’impôts et taxes existantes. Enfin le VM et VMR augmentent directement le coût du travail, ayant une incidence directe sur les salaires et l’emploi. Pour rappel la région Bourgogne-Franche-Comté a connu une augmentation de +7% du chômage en 2024 contre +5% au niveau national !



Au moment où les entreprises de notre territoire doutent, la symbolique que représenterait la création d’un nouvel impôt de production dans notre région serait catastrophique pour l'économie régionale. Dans un contexte national et international instable, nous avons plus que jamais besoin de sentir nos élus locaux et régionaux, aux côtés des entreprises de notre région et de leurs salariés.



Alors que certains présidents de Région ont fait savoir qu’ils ne prélèveraient pas cet Impôt De trop sur les entreprises, à l’image de Hauts-de-France, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie ou Grand Est, nous appelons Marie-Guite DUFAY, présidente de la Région BFC, à renoncer également à ce nouvel impôt, cet Impôt De Trop, pour 2025, 2026 et les années à venir.



Nous soutenons le développement des transports en commun, mais cela ne doit pas se faire au détriment de la compétitivité des entreprises. Avec des solutions alternatives, nous pouvons à la fois préserver cette compétitivité et assurer un financement durable et efficace des transports publics. Travaillons conjointement pour un avenir où compétitivité et développement durable de notre région vont de pair.





