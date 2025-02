AVIS DE DECES - Madame Juliette LAULOGNON

CHAGNY



Monsieur et Madame LAULOGNON Christian,

Monsieur LAULOGNON Philippe,

Madame et Monsieur VIVANT Françoise,

Monsieur et Madame LAULOGNON Michel,

ses enfants ;

ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ;

ses neveux et nièces,

vous font part du décès de

Madame Juliette LAULOGNON

dite « Yeyette »

à l'aube de ses 100 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le mercredi 26 février à 15h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaque.

La famille rappelle à votre souvenir

Marcel

son époux, décédé en 2003.

La famille remercie le personnel de l'Ehpad de Nolay pour son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.