AVIS DE DECES - Madame Monique CONRY née BONIN

CHALON-SUR-SAÔNE - LE CREUSOT



Jean-François, Didier et Marie-Noëlle ,

ses enfants et leurs conjoints ;

Stéphane, Sabrina, Célia, Loïc (†), Marine et Noémie,

ses petits-enfants ;

Mickaël, Ethan, Alicia et Lena,

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique CONRY

née BONIN

survenu à l'âge de 95 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 28 février 2025 à 9h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements