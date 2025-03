Attention tout le Sud-Ouest de la Côte d'Or concerné par le verglas

Actuellement, suite à la présence de verglas, des interventions de salage sont en cours sur un quart sud-ouest du Département. La plus grande prudence au volant est donc recommandée. Laissez la priorité aux engins du service hivernal et adaptez votre conduite aux conditions de circulation.

Pour cette nuit, Météo France prévoit des températures minimales négatives et la formation possible de brouillards localement givrants. Attention au risque de regel des chaussées, plus particulièrement dans les zones boisées ou humides.

Au volant, restez vigilant et prudent. Nous vous souhaitons bonne route.