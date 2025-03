LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Les communistes entendent respecter les accords dans le cadre du NFP

Suite aux déclarations de possibles candidatures de deux listes à gauche (FI sortant NFP et PS) pour les législatives partielles sur la 5e circonscription de Saône-et-Loire, la fédération de Saône-et-Loire du PCF a proposé le 19 mars, une réunion aux organisations du Nouveau Front Populaire pour notre département.

Cette réunion avait pour objet de trouver une position de compromis pour pouvoir rassembler largement et avoir toutes les chances de battre l’extrême-droite et donner à nos concitoyen·ne·s, une députée qui respecte nos valeurs humanistes, une élue qui puisse être un véritable frein aux atteintes à nos droits démocratiques et sociaux.

Nous avons besoin d’une personne qui ait la volonté de défendre et développer nos biens communs, tels nos services publics et notre environnement, contre les atteintes qui leur sont portées par le gouvernement avec la complicité du RN.

Conscients que seule l’unité pourra nous permettre de gagner devant ce danger, nous avons proposé aux deux organisations qui souhaitent candidater, de constituer un binôme commun LFI / PS pour représenter le NFP. Comme en 2024 dépassons nos clivages.

Tout en respectant les décisions internes de chaque organisation, nous leur demandons expressément de rediscuter avec leurs adhérents de notre proposition.

Pour notre part, dès que nous aurons connaissance de leurs réponses nous consulterons nos adhérents des sections du Grand Chalon et du Bassin Minier pour démocratiquement définir notre position dans cette situation particulière.

La fédération de Saône-et-Loire du Parti Communiste Français