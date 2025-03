Le Lions Club Chalon Saôcouna organise ce samedi à Chalon Sud un dépistage diabète gratuit

Le diabète est la 1ère cause de cécité avant 65 ans.

Dès 1984, le LIONS INTERNATIONAL a fait de la lutte contre le diabète la 1ère action de son programme pour la santé dans 130 pays.

L’action LIDER Diabète (Lions International Dépistage et Recherche Diabète), a pour vocation de sensibiliser l’opinion aux risques du diabète en organisant chaque année une journée de dépistage gratuit. Elle est réalisée à la seule initiative des LIONS.

Pour vous faire dépister GRATUITEMENT

Rendez-vous SAMEDI 22 MARS DE 9H à19H

Galerie CARREFOUR CHALON SUD – Rue Thomas Dumorey

Des membres des trois Lions Clubs chalonnais, Saôcouna, Doyen, Mercurey Côte chalonnaise, assistés de professionnels de santé vous attendent nombreux afin de vous faire profiter de ce dépistage gratuit qui peut se révéler capital pour votre santé.

Le diabète c’est 4 millions de personnes traités (2021) - 1 million de personnes non diagnostiquées. Insidieux et indolore, le diabète de type II (90% des cas) peut passer longtemps inaperçu. Il est la 1ère cause d’insuffisance rénale dans notre pays et provoque chaque année plus d’un millier de cas de cécité totale, 10 000 cas d’amputations non traumatiques. En France, il tue une personne toutes les 17 minutes.

ENSEMBLE FAISONS RECULER LA MALADIE.

AVEC LES LIONS, TOUT DEVIENT POSSIBLE !