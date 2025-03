Ancien pompier de Paris, Jérôme est désormais à votre service pour vous débarrasser des nuisibles !

Ancien militaire et après avoir fait partie de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris pendant 17 ans, Jérôme Thubet, installé à Saint-Hélène, a monté son entreprise de destruction de nids de guêpes et frelons « Anti-Nuisibles-Guêpes-71 » en 2016.



Autant dire que son passé lui a permis de cultiver rigueur, discipline et savoir être qu’il a décidé de mettre au service de toute personne dont la vie peut être soit mise en danger, soit fortement perturbée par toutes sortes de nuisibles.



Jérôme propose le traitement contre :

Blattes / cafards

Chenilles processionnaires / fourmis

Mouches

Punaises de lit

Guêpes / frelons

Pigeons

Pyrales du buis

Rongeurs : Rats / souris



Jérôme est à votre service 7J/7. N’hésitez pas à le contacter en cas de besoin !



Jérôme Thubet : 06 16 73 34 74



[email protected]



www.antinuisiblesguepes71.com