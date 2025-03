Report de la taille des haies : une mesure insuffisante ! Seules 100 communes concernées en Saône-et-Loire : où est la simplification administrative ?

Communiqué de presse

Après plus d’un mois de discussions, l’Administration a finalement accordé un report de la taille des haies aux agriculteurs, mais uniquement dans 100 communes du département. Pour toutes les autres, une demande individuelle doit être adressée à la DDT, qui statuera au cas par cas.

Les Jeunes Agriculteurs et la FDSEA de Saône-et-Loire dénoncent cette décision restrictive et s’interrogent : quand aura-t-on enfin une véritable simplification des démarches en France ?

L’Administration s’est appuyée sur la pluviométrie exceptionnelle entre septembre 2024 et février 2025 pour établir ce zonage. Pourtant, cet indicateur est inadapté : les précipitations sont anormalement élevées depuis octobre 2023, soit plus de 18 mois ! L’excès d’eau dans les terrains hydromorphes rend impossible toute intervention. Ce n’est pas seulement l’intensité des pluies qui pose problème, mais leur accumulation dans le temps et leur impact en fonction du type de sols. Certaines parcelles n’ont pas connu de ressuyage complet depuis octobre 2023, aucune fenêtre d’intervention pour travailler les parcelles et entretenir les haies.

Alors que l’entretien des bords de routes et des chemins communaux par les agriculteurs garantit la sécurité de tous, et que les haies servent aussi à contenir le bétail, faut-il attendre une situation critique pour que notre métier soit enfin reconnu ? À l’avenir, nous donnerons la priorité à l’entretien des haies au sein de nos parcelles. Quant à l’entretien du bord des routes, il dépendra du temps dont nous disposerons.

Nous demandons une révision de cette dérogation afin qu’elle s’applique à l’ensemble du département, conformément à l’engagement de l’État en faveur de la simplification administrative.

Si l’Administration maintient ce cadre restrictif, nous l’appelons à faciliter l’octroi des dérogations individuelles afin d’éviter des démarches inutiles et chronophages.

La "loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur" tarde à être étudiée, alors que les agriculteurs ont un besoin urgent de mesures concrètes pour alléger les contraintes administratives. Jusqu’à quand devrons-nous attendre ?

Christian BAJARD Maxime BONNOT

Président FDSEA 71 Président JA 71