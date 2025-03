Avec Viktor Vincent l’inexplicable reste inexpliqué, seul le plaisir de croire est intelligible…

Le genre fantastique est fort pour entretenir le flou entre le rationnel et l’irrationnel

Viktor Vincent a sans conteste de la suite dans les idées. Après avoir mis sous emprise son public le 13 janvier 2023 en ces mêmes lieux, au titre du spectacle « Mental Circus », cette fois-ci c’est sous couvert de son opus «Fantastik » que l’artiste a œuvré devant une salle comble, opérationnelle à tout bout de champ. Et comme à son habitude il n’a fait ni une ni deux pour donner au bon peuple chalonnais ce qu’il était venu chercher, en tenant dans la durée. A savoir une heure trente d’oubli de sa condition, de ce qui lui échappe à longueur de journée. Tour à tour mentaliste, illusionniste, humoriste, ou les trois simultanément ( !), Viktor Vincent aura assujetti les gonzes à la seule cause qui vaille. «Le fantastique peut s’inviter dans le monde réel », a-t-il parlé à la cantonade. Bonne nouvelle, ça cadrait pile-poil avec la thématique du jour. Et vogue la galère puisque ça ne mange pas de pain!

Un conteur d’histoires très prenantes

Faisant régulièrement référence au maestro de la nouvelle, Guy de Maupassant en personne, l’instrumentaliste a fait ressentir à plus d’un les effets des forces invisibles, pourtant terriblement prégnantes pour qui se prend au jeu sans avoir recours au filtre. Ce zélateur du récit dans ce qu’il a de plus expressif devait instiller moult émotions avant leur descente à l’intérieur du questionnement. « Le fantastique, c’est l’incertitude », dixit Viktor. Les expériences sensorielles sont tombées comme vache qui pisse sur Pierre, Paul ou Jacques, saupoudrant un halo de mystère. Qu’il s’agisse de spectateurs nullement réfractaires à la montée sur scène, ou beaucoup plus simplement en restant sur leur séant, pour servir de cobayes lors des travaux pratiques, en s’ingéniant à suivre à la lettre les recommandations du maître de cérémonie. La valse des nombres, la désignation de la personne la plus chanceuse grâce à un chapeau volant de main en main dans la fosse, etc. le rire, le silence de plomb et, à des années-lumière, le repli sur soi, ont eu du répondant. Grisé-e, déconcerté-e, dubitatif-ve, chacun-e de se comporter en son âme et conscience. «Je ne crois pas aux pouvoirs surnaturels, au spiritisme », a-t-il confessé. Qu’en eût-il alors été dans le cas contraire ? Pour sûr, le public en a eu pour son argent. En atteste l’ovation debout en guise de révérence.

Michel Poiriault

[email protected]