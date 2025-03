De Champforgeuil (71) à Meursanges (21) - Emmanuel Joussot – Alexis Dubois : une transmission exemplaire

On a presque envie de dire « les chiens ne font pas des chats » en parlant de la transmission plus que réussie de l’atelier de menuiserie-ébénisterie d’Emmanuel Joussot à Alexis Dubois, un garçon qu’il a accompagné depuis la classe de troisième.

Pour un artisan arrivé au plus haut de son métier, reconnu et récompensé par de nombreuses distinctions internationales (fondation Bettencourt, maître artisan, entreprise du patrimoine vivant, mobilier national…) l’heure parfois difficile de la retraite prend un tout autre caractère lorsqu’elle s’accompagne d’une transmission parfaite du savoir et de l’outil.

Et c’est ce qui s’est produit entre Emmanuel et Alexis. Le premier pas pour Alexis fut en classe de troisième à l’occasion d’une journée de découverte des métiers. Ensuite, l’apprentissage prendra le relais avec le bac pro à Autun, puis un BTMS (équivalent du classique BTS). Suivra un stage à Lyon pour apprendre et parfaire la technique « teintes et vernis » et c’est enfin en salarié à l’atelier de Champforgeuil que se poursuivra l’aventure avec notamment Robert, autre salarié qu’Alexis a emmené avec lui à Meursanges.

Aujourd’hui l’atelier Joussot continue avec la même exigence, les mêmes réalisations ( notamment les très rares cadres ronds ou ovales d’une seule pièce), la création de mobilier classique ou contemporain, la restauration etc.

Et du 4 au 6 avril dans le cadre des « journées européennes des métiers d’art », l’atelier de Meursanges ouvrira grandes ses portes de 10 h à 18 h, l’occasion de découvrir toutes les facettes et les talents de l’élève qui a relevé le défi du maître.

Ebénisterie Joussot 4 rue du tilleul, hameau de Pleuvey, 21 200 Meursanges tél 80 21 82 69 ebenisterie. Joussot @orange.fr

J.L.C