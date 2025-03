Succès de l’Orchestre du Grand Symphonique qui a présenté son concert : De Màrquez à Gerswhin, ‘la musique symphonique des Amériques’

Une nouvelle fois, le public du bassin chalonnais a été conquis par la prestation du Chef d’Orchestre François Verdier accompagné de ses musiciens

Le concert de l’Orchestre du Grand Symphonique du Conservatoire du Grand Chalon reste l’événement phare de la saison.

.Présentée en coréalisation Conservatoire du Grand Chalon et l’Espace des Arts, c’est dans une salle du Grand Espace pleine comme un œuf que cette matinée symphonique s’est déroulée à 11 heures ce dimanche 23 mars devant plus de 900 spectateurs. Il faut dire qu’avec pas moins de 84 musiciens sur scène où qui se succèdent : professionnels, professeurs du Conservatoire et leurs meilleurs étudiants, la qualité de cet orchestre est présente à chaque concert.

Aussi, quand le Chef d’Orchestre a levé sa baguette pour faire retentir la première pièce d’Arturo Màrquez (compositeur mexicain), ‘Danzon N°2, DantonN°7’, interprétée par une soixantaine de musiciens, bon nombre de spectateurs ont été transportés dès les premières mesures.

Dans ce concert aucune entracte, si ce ne sont quelques instants de courte durée, qui permet de repositionner quelques pupitres pour changer ou ajouter de nouveaux musiciens pour cette seconde pièce d’Astor Piazzolla (compositeur argentin), ‘Invierno porteno.’

Pour la troisième partie du concert qui nécessite l’apport de musiciens dont deux harpistes et une joueuse de Banjo, c’est le compositeur et Chef d’Orchestre américain Georges Gershwin, qui est mis à l’honneur avec la pièce de musique ‘Porgy and Bess (extrait de la suite « Catfish row).

Pour sa 3ème année à la tête du Grand Symphonique, Jean François Verdier a de nouveau gagné son pari, c'est-à-dire conquérir et fédérer son public ! Il n’oubliait pas d’ailleurs de gratifier l’assistance d’un dernier morceau fortement applaudi en fin de concert.

Si le Chef d’Orchestre et ses musiciens étaient longuement ovationnés, ce dernier n’oubliait pas de mettre ses musiciens à l’honneur ! C’est une matinée exceptionnelle que Jean François Verdier et tous les musiciens au sommet de leur art ont proposé ce dimanche à Chalon et qu’il ne fallait pas manquer !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B