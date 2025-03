Le Club de Boxe Française Wallaby 71 brille au Championnat de Bourgogne des Gants de Couleur

Le club de boxe française Wallaby 71 a participé dimanche 16 mars au championnat de bourgogne des gants de couleur.

Cette compétition a été organisée sur une journée à Lure, en Haute Saône. Une journée de déplacement avec le coach expert du club, Jean-Francois, et couronnée de succès pour les compétiteurs qui ont livré de beaux assauts avec les clubs de la région.

Résultats : Simon Locquard, champion de Bourgogne dans la catégorie M75, Steven Recordon, vice-champion de Bourgogne dans la catégorie M65 et Anthony Pépin, arrivé en quart de finale dans la catégorie M70.

De plus, le club wallaby 71 s’investit pour faire vivre la boxe française avec 5 juges arbitres fraîchement formés : Charline, Lorinne, Simon, Alexis et Anthony et deux moniteurs supplémentaires : Alexis et Anthony.

Parmi eux, Lorinne, Alexis et Anthony ont pu officier lors de ce championnat.

À l’issue de cette compétition, le club Wallaby 71 se distingue non seulement par ses résultats sportifs, mais aussi par sa capacité à former et à impliquer ses membres dans les différentes facettes de la discipline.

L’engagement du club pour le développement de la boxe française en Bourgogne, à travers la formation d’arbitres et de moniteurs, assure un avenir solide et prometteur pour cette discipline dans la région.

Prochaine étape : sélection zone pour les championnats de France assaut pour deux jeunes wallabys, Lola et Louis.