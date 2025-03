Cité des Climats de Beaune - L'Aligoté en Bourgogne : d'un passé modeste à un avenir radieux

Pendant des siècles, l’Aligoté a été cantonné à un rôle de second plan, souvent jugé trop vif, trop rustique, et relégué à l’ombre des grands blancs de Bourgogne. Mais le vent tourne : porté par l’essor de Bouzeron, seule appellation communale dédiée à ce cépage, et par un nouvel engouement des amateurs de vins frais et minéraux, l’Aligoté s’impose enfin comme un vin à part entière. La table ronde organisée à la Cité a permis de faire le point sur son potentiel et les défis qui l’attendent.

