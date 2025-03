Derrière le mariage polémique de Montpont en Bresse... un vrai sujet dans l'ombre

Si le suejt du mariage à proprement parlé ne nécessite pas plus d'informations que celles publiées sur info-chalon.com, un vrai sujet autre que celui d'une histoire d'amour entre une électrice du Rassemblement National et un ressortissant Tunisien mérite d'être mis en avant. Derrière la polémique enflammant les réseaux sociaux et les plateaux télé, se dissimule, le désarroi des maires des communes rurales, souvent livrés à eux-même. Rappelons qu'avant que le mariage de Montpont en Bresse prenne cette tournure, plusieurs sollicitations ont été adressées aux services de l'Etat, jusqu'au bureau du Ministre de l'Intérieur, sans qu'il ne se passe quoique ce soit, selon des informations recueillies par info-chalon.com. Il aura fallu que le sujet devienne médiatique pour que les services de l'Etat se saisisse du dossier, et se positionnent clairement.

Au coeur du dossier, c'est bien le sentiment d'isolement des "petits" maires, d'autant plus en zone rurale, face à des dossiers pouvant prendre très vite des tournures incontrôlables. Le profond désarroi d'un grand nombre d'élus locaux est plus que palpable à un an des prochaines élections municipales. Entre l'envie de s'engager pour sa commune et le manque de considération ou pour le moins, de soutiens, nombre de maires pourraient bien faire valoir leurs retraits pour les prochaines municipales, à commencer par Montpont en Bresse.

Laurent GUILLAUMÉ