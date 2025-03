Un état des lieux réalisé sur l'église de Saint-Désert

Une réunion de la commission église pilotée par la conseillère municipale Rodica MANEA a été organisée suite au décrochement d’un morceau d’ornement sur une ouverture extérieure de l’Église de Saint-Désert.

Un tour d’inspection a été effectué, il n’y a pas de trace d’infiltration apparente et il est possible que la cause des dégâts soit le gel.

Les chéneaux étant pleins d’herbes, ils seront à nettoyer.

Il y a un jour dans le toit du clocher, le bois est dégradé, mais à priori il n'y pas d’infiltration sur les poutres maîtresses.

Une partie est abimée sous les tuiles et de l’enduit est tombé et une dégradation des créneaux au-dessus du parvis devra être réparée.

Il est prévu de faire venir un spécialiste pour diagnostiquer plus précisément les dégâts observés et faire réparer les parties abimées, pour budgétiser les réparations sur l’ensemble de la toiture.