IMMOBILIER - Prêts à taux zéro, comment en bénéficier en 2025 ?

Vous avez un projet d'achat immobilier en vue ? Le prêt à taux zéro, couramment appelé PTZ, est un dispositif incontournable pour toute personne souhaitant acquérir sa résidence principale ! Ce prêt aidé par l'État complète avantageusement un emprunt classique en octroyant une somme substantielle pour laquelle vous n'aurez aucuns intérêts ni frais de dossier à rembourser. Focus.



UNE CONDITION DE RESSOURCES

Pour prétendre au PTZ, vous ne devez pas être propriétaire de votre résidence principale depuis 2 ans (sauf certaines exceptions) et respecter un plafond de ressources qui varie en fonction de la composition de votre foyer et la zone géographique dans laquelle se trouve le logement convoité. Rappellons que le législateur distingue 5 zones, classées selon leur degré de tension immobilière : A, A bis et B1 pour celles qui présentent un déséquilibre important entre l'offre et la demande, et B2 et C pour celles où il est plus facile de trouver un toit.



Or, bonne nouvelle, ces plafonds de revenus ont été rehaussés au printemps 2024 et s'appliquent toujours en 2025. Ainsi, un couple sans enfant est éligible au prêt à taux zéro jusqu'à 73 500 € de revenu fiscal de référence en zone A ou A bis, 51 750 € en zone B1, 47 250 € en zone B2 et 42 750 € en zone C. Et pour un couple avec un enfant, ces plafonds s'échelonnent de 88 200 € à 51 300 € selon la localisation.

Bon plan : consultez le simulateur proposé par Service-public.fr pour déterminer à quelle zone appartient votre commune d'emménagement.



UNE OFFRE DE LOGEMENTS ÉLARGIE

Jusqu'à présent, le prêt à taux zéro distinguait très strictement les projets immobiliers en réservant le financement des logements anciens aux zones détendues, tandis que les habitations neuves devaient impérativement être localisées dans des territoires en tension. Sauf que le marché de la construction a chuté en flèche. D'après le bilan dressé par la Fédération des promoteurs immobiliers, les mises en ventes ont baissé de 50% par rapport à 2022, tandis que seuls 164 400 logements collectifs ont été autorisés, soit un recul de 12,3 % par rapport à 2023. Afin de soutenir le secteur, la loi de finances pour 2025 a donc élargi le dispositif du PTZ à l'acquisition de n'importe quelle habitation neuve, qu'il s'agisse d'un appartement ou d'une maison individuelle, et ce, peu importe sa localisation. Une extension temporaire applicable depuis le 1er avril 2025 et jusqu'au 31 décembre 2027, date, pour l'heure prévue, de la fin du prêt à taux zéro.



Quant à l'acquisition dans l'ancien, elle reste finançable à l'aide d'un prêt à taux zéro uniquement en zone détendue B2 ou C et à condition de réaliser de gros travaux représentant au moins 25 % du coût total de l'opération et permettant une amélioration de la performance énergétique.



Enfin, sachez que le PTZ peut être accordé, quel que soit le zonage, pour des opérations spécifiques, telles que l'achat d'un logement social dans lequel vous vivez (contrat de location-accession), un bail réel solidaire ou encore la transformation d'un local quelconque en logement.



À COMBIEN S'ATTENDRE ?

Le prêt à taux zéro permet de financer de 20 % à 50 % de votre achat immobilier en fonction de votre tranche de revenus, sachant que le coût de l'acquisition pris en compte est plafonné selon la composition du foyer et de la zone géographique. À titre d'exemple, un couple sans enfant projetant d'acheter un logement neuf en zone B1 pourra obtenir un PTZ correspondant à 40 % (tranche 3) du prix de l'opération si le montant de ses revenus divisé par son coefficient familial aboutit à un nombre compris entre 21 501 € et 26 000 €. Quel que soit le tarif de vente du bien convoité, le prêt à taux zéro sera ici calculé sur 202 500 € maximum, soit une enveloppe de 81 000 € à la clé (40 % de 202 500 €).



Bon à savoir : l'Agence nationale pour l'information sur le logement propose un simulateur pour connaître le montant du PTZ sur anil.org.



Julie Polizzi