Salon de Coiffure mixte En Harmony : quelques news de l’avancée des travaux

Mi-mars dernier, info-chalon vous annonçait le lancement des travaux de votre futur salon de coiffure En Harmony situé dans la galerie commerciale de La Thalie.



Depuis, la cabine hair spa a été tapissée, murs et plafonds sont quasiment terminés, le sol ne saurait tarder d’être posé. Bref les travaux vont bon train afin que vous puissiez profiter de toutes les prestations proposées chez « En Harmony » dès courant mai 2025.



Et à ce propos, vous pouvez d’ores et déjà prendre rdv (homme, femme, enfant) sur planity pour une coupe, un brush, une couleur, des mèches, une permanente, un entretien de barbe, une décoloration, … un lissage, une coiffure de mariage… un soin hair spa…



PROFITEZ D’UNE OFFRE DÉCOUVERTE HAIR SPA

Un traitement capillaire unique qui libère vos tensions et vous apporte une sensation de relaxation profonde (y compris aux personnes dégarnies), accessible aux femmes et aux hommes comme aux enfants. Pour un cuir chevelu sain et des cheveux en pleine santé.