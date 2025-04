Place à l’Hiver : La municipalité de St Rémy a fait le bilan de cette 1ère édition.

Une fréquentation un peu en dent de scie mais dans l’ensemble bonne laissant entrevoir la reconduction du projet pour 2026.

Des animations et des créneaux privatisés, il y en avait pour tous les goûts. Toutes n’ont pas eu le succès escompté à cause de carnaval et de la fête foraine qui se tenaient à la même période et, peut-être à cause des horaires nocturnes et du froid, mais le bilan est plutôt positif dans l’ensemble.

Cinq soirées tout public à thème, dont 3 avec DJ.

Une soirée était totalement organisée et gérée par les jeunes d’Oxyjeunes : décorations, thème, le prestataire, les animations.

Une soirée réservée aux agents et une aux associations plus des créneaux pour les enfants de l’Escale et ceux du service des sports, Oxyjeunes, le Foyer Arcadie.

Les centres de loisirs inter structures de Châtenoy, Saône-Doubs-Bresse, Chalon et Champforgeuil ont été invités lors d’un créneau privatisé en remplacement de la sortie neige annulée par manque de neige.

Madame le maire, Florence Plissonnier a présenté le bilan de "Place à l’hiver" : « Cet événement a été mis en place pour permettre aux sanrémois qui ne peuvent pas partir à la neige pendant les vacances de pouvoir goûter aux joies de la glisse du 8 février au 9 mars avec l’installation d’une patinoire synthétique sur la place de la mairie. Il faut préciser que la patinoire a été entièrement financée par un mécène. Environ 1 400 entrées sur les créneaux en accès libre et, environ 500 sur les créneaux privatisés ont participé à Place à l’Hiver et à la patinoire. Des “Pass” illimités aux enfants des écoles et à nos agents, des entrées gratuites dans le Dynamag et lors de la soirée Téléthon ont été distribués. », a précisé le premier magistrat de la commune

La buvette et la petite restauration, les mercredis, samedis, dimanches après-midi et les soirées, ont été assurées par les trois associations de parents d’élèves des écoles et le comité des fêtes.

La seconde édition fera l’objet de quelques ajustements mais sera toujours financée par le mécène. Il y aura une seule soirée à thème en ouverture, les autres soirées seront remplacées par des mercredis à thème. Un créneau sera ouvert le samedi matin et le principe de la buvette associative sera maintenue.

C.Cléaux