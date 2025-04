Journée de l’autisme : les élèves crissotins toujours mobilisés pour cette journée

Tous les élèves de l’école ont joué le jeu du dress code « Bleu » pour l’occasion.

Cette journée était l'aboutissement du projet « Kabane » proposé par le conservatoire de Chalon et mené par deux intervenantes, Claire Bruneau et Rafaëlle Perigois.

« Notre candidature a été acceptée et les classes de CM1-CM2 (de Mme Duchêne) et de CM2 (de Mmes Miséréré et Mathias) y ont participé avec les huit élèves du dispositif ULIS TSA, soit 45 élèves en tout » a expliqué Axelle Rossignol, coordinatrice du dispositif ULIS TSA.

Ce projet a condensé 10 séances d'apprentissage entre le 10 mars et le 1er avril.

Les élèves de cycle 3 ont été formés, pour certains d'entre eux, à être super-copains (ou super-copines), c'est à dire à apprendre à communiquer de façon appropriée avec les élèves porteurs d'autisme.

C'est dans ce cadre que l'inclusion des élèves du dispositif a été construite au sein du projet.

Le thème de la cabane y a été travaillé de façon symbolique : la cabane comme lieu de refuge et de confiance.

Les 6 tableaux musicaux décrivent le développement de la vie et l'éveil de l'enfant : depuis le ventre de sa maman jusqu'à la rencontre de l'autre et le lien qu'il crée avec le monde.

Un premier spectacle a été donné à 15h30 ce mardi pour tous les élèves de l'école, le personnel périscolaire ainsi qu’un groupe du SESSAD autisme (PEP 71).

Une « répétition » réussie en vu du deuxième spectacle prévu à 18 heures pour les familles des enfants concernés.

Un projet pédagogique et engagé qui, sans aucun doute, a participé au développement et à l’ouverture d’esprit de l’ensemble des jeunes élèves, atypiques et neurotypiques.

Les enseignants de l’équipe éducative remercient vivement le Conservatoire pour leur investissement dans ce projet ainsi que tous les parents qui sont venus assister à la représentation finale.



