LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Gilles Platret préserve le suspense

Gilles Platret s'élancera-t-il pour une 4e fois à la course aux législatives ? A ce stade, toutes les pistes sont possibles. Au coeur du recours ayant invalidé l'élection, le maire de Chalon sur Saône est face à lui même pour le coup. Interrogé par info-chalon.com, jeudi soir dernier, sur sa candidature, Gilles Platret s'est contenté de préciser "qu'une communication viendrait d'ici quelques jours". Des propos derrière lesquels tout peut se cacher.

Reste que depuis les élections de juin dernier, les équilibres politiques ont évolué. A l'extrême-droite alors qu'Arnaud Sanvert avait pu bénéficier de sa seule candidature, les candidatures ne manquent plus sur ce recoin de l'échiquier politique. A gauche, la candidature unique permettant la qualification au 2e tour de la candidature Nouveau Front Populaire n'est plus à l'ordre du jour non plus. Pour la droite et le centre, c'est Marie-Claude Jarrot qui portera le combat, essayant de rassembler la droite républicaine et ce qu'il reste de la macronie et de la gauche modérée.

C'est dire que le contexte est sensiblement différent de celui d'il y a 8 mois. Un contexte qui n'aura bien sûr pas échappé à Gilles Platret.

Seule certitude, c'est que les élections partielles comme celle qui se jouera le 18 mai pour le 1er tour, ne sont guère mobilisatrices. Un taux d'abstention toujours record rendant d'autant plus complexe toute projection.

Autre paramètre et pas des moindres, à moins d'un an des prochaines municipales, le maire de Chalon va sans doute se poser la question sur l'opportunité de repartir au combat électoral, à plus forte raison que ses détracteurs ne seront pas avares de propos sur l'un de ses engagements principaux de 2014, à savoir celui du maire à 100 %.

Autant d'arguments plaidant selon nous pour une non-candidature, mais à ce petit jeu, Gilles Platret réserve toujours son lot de surprises.

Laurent GUILLAUMÉ