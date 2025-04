La classe défense du Lycée Agricole de Fontaines en formation scène de crime par la gendarmerie scientifique identification crime.

Régulièrement les élèves de la classe défense du Lycée de Fontaines reçoivent des cours théoriques et pratiques en corrélation avec leur choix de s’investir dans cet acte citoyen.

Ce mercredi 2 avril, ils ont participé à une séance d’investigation à partir de la simulation d’une scène de crime préparée par deux membres de la gendarmerie Carole adjudant-chef, commandant de la cellule criminalité et Yohan adjudant.

Un échange interactif entre les jeunes et les formateurs sur la recherche d’indices, sur les questions à se poser en examinant la scène, les objets, les traces, l’ADN, l’arme, les munitions, en faisant des recherches non seulement dans la zone mais dans les abords du lieu où s’est passé le crime.

Une présentation du matériel et des moyens de protection individuel utilisés. La combinaison, les gants, la charlotte, les surchaussures permettent d’éviter de polluer la zone comme l’a expliqué l’adjudant-chef.

C’est un métier pas si simple, et bien plus compliqué que dans les films, qui demande beaucoup de précautions et d’être très attentif au moindre détail.

Aujourd’hui, pour toute la Saône et Loire, ils sont quatre gendarmes à la cellule d’investigation basée à Charnay les Mâcon.

C.Cléaux