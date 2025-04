La Bobine : L'Asie multiple en 3 jours et 6 films

Véritable trésor d'innovation et de créativité, le cinéma asiatique avec sa pléthore de réalisateurs emblématiques aux styles uniques qui ont redéfini les genres et influencé des générations de cinéastes partout dans le monde, fascine.

La Bobine vous donne rendez-vous ce jeudi 10 avril, dès 16 heures, au Mégarama Chalon, pour célébrer ensemble le cinéma asiatique, avec son vaste éventail de cultures et de traditions, qui continue d'être le berceau de talents qui méritent le détour !

L'Asie multiple, c'est 6 bobines les 10,11 et 12 avril, en présence de Bastian Meiresonne, spécialiste du cinéma asiatique.

Au programme :

Le jeudi 10 avril : Drôles de rencontres

▶ Black Dog de Guan Hu (Chine), avec Eddie Peng, Tong Liya, Jia Zhangke...et Xin (le chien)

Synopsis : Lang revient dans sa ville natale aux portes du désert de Gobi. Alors qu'il travaille pour la patrouille locale chargée de débarrasser la ville des chiens errants, il se lie d'amitié avec l'un d'entre eux. Une rencontre qui va marquer un nouveau départ pour ces deux âmes solitaires.

Au croisement du western et du film noir, un témoignage sur la Chine du début du millénaire. Mordant. (16 heures)

▶ Hiver à Sokcho de Koya Kamura (France/Corée du Sud), avec Roschdy Zem, Bella Kim et Park Mi-hyeon

Synopsis : À Sokcho, petite ville balnéaire de Corée du Sud, Soo-Ha, 23 ans, mène une vie routinière, entre ses visites à sa mère, marchande de poissons, et sa relation avec son petit ami, Jun-oh. L’arrivée d'un Français, Yan Kerrand, dans la petite pension dans laquelle Soo-Ha travaille, réveille en elle des questions sur sa propre identité et sur son père français dont elle ne sait presque rien. Tandis que l'hiver engourdit la ville, Soo-Ha et Yan Kerrand vont s'observer, se jauger, tenter de communiquer avec leurs propres moyens et tisser un lien fragile.

D'après le roman éponyme de Elisa Shua Dusapin (19 heures 30)

Le vendredi 11 avril : Jardins secrets



▶ Jardin d'été de Shinji Somai (Japon), avec Rentaro Mikuni, Chikage Awashima, Akira Emoto et Naoki Sakata

Synopsis : Trois jeunes écoliers aventuriers se retrouvent dans le domaine mal entretenu d'un vieil homme solitaire. Petit à petit, ils vont tenter d'approcher l'homme et lui proposer de refaire son jardin et sa maison.

Ce film, tout en douceur, est un conte initiatique sur le temps perdu, l'amitié intergénérationnelle, la délicatesse des derniers instants où tout s'en va. (16 heures)

▶ Le Jardin zen de Hideo Yamamoto (Japon), avec Mariko Tsutsui, Ken Mitsuishi, Hayato Isomura, Tamae Ando, Noriko Eguchi et Kami Hiraiwa

Synopsis : Luxe, calme et volupté. Tout va pour le mieux dans la vie parfaitement réglée de Yoriko et de tous ceux qui, comme elle, ont rejoint la secte de l'eau. Jusqu'au jour où son mari revient à la maison après de nombreuses années d'absence, entraînant avec lui une myriade de problèmes. Rien, pas même ses plus ferventes prières, ne semble restaurer la précieuse quiétude de Yoriko… Avec tout cela, comment faire pour rester zen ?

Cette partition grinçante ausculte cette fois les lourdes séquelles psychologiques provoquées par le désastre de Fukushima sur la société japonaise. (19 heures 30)

Le samedi 12 avril : Affaires de famille

▶ Comment devenir riche (grâce à sa grand-mère) de Pat Boonnitipat (Thaïlande), avec Putthipong Assaratanakul, Usha Seamkhum, Sanya Kunakorn et Sarinrat Thomas

Synopsis : Quand M apprend que sa grand-mère est malade, il voit une opportunité de mettre fin à ses galères. En jouant les petits-fils modèles, il compte bien décrocher l'héritage ! Mais gagner ses faveurs est loin d'être une mince affaire, et pour toucher le pactole, il est prêt à tout. Ce qui commence comme une mission intéressée devient peu à peu l'histoire d'un petit-fils et d'une grand-mère qui apprennent à se connaître…

À la croisée du drame familial et de la comédie satirique, ce film joue sur les relations intergénérationnelles et la quête d'identité, tout en offrant des moments de rire et d'émotion. (16 heures)

▶ Tout ira bien de Ray Yeung (Hong-Kong), avec Patra Au Ga Man, Maggie Li LinLin, Tai Bo, Hui So Ying et Leung Chung Hang

Synopsis : Angie et Pat vivent le parfait amour à Hong-Kong depuis plus de 30 ans. Jamais l'une sans l’autre, leur duo est un pilier pour leurs parents et leurs amis. Au brusque décès de Pat, la place de Angie dans la famille se retrouve fortement remise en question...

Un film s'empare avec justesse de la question des droits de succession des couples homosexuels. (19 heures 30)

(Crédits photos de une : © The Seventh Art Pictures)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati