"  La Châtenoyenne "  ou les associations marchent avec l’OMS le samedi 5 juillet 2025

Les contours de cette nouvelle manifestation se sont précisés au cours de la récente réunion du Comité d’organisation du jeudi 10 avril 2025.

Il est bon de rappeler le but de cette marche inter associations. On le sait Châtenoy le Royal possède un tissu associatif important et varié que ce soit du point de vue sportif, culturel, loisirs ou autres. L’idée lancé par le Office Municipal des Sports, que préside Daniel Rebillard, est de demander à TOUTES les associations de participer à une marche découverte et de se présenter dans les lieux de leurs activités,.

Le tout sur un parcours de 5,2 km dont le point de départ se situe au stade du Treffort pour se terminer aux abords du stand tir en passant par le terrain de rugby de Charréconduit, les Rotondes et l’espace Pierre Semard, la place Berlioz, l’espace Prévert, ses locaux associatifs et se terminer par la salle d’évolution au sol et le stand de tir Guy Chapuis.

Un moment sympathique et convivial qui se déroulera à partir 15h30 et ouvert à toutes les personnes adhérentes ou sympathisantes des associations, mais aussi à tous les Châtenoyens qui le souhaitent. Une marche inter-associations qui aura lieu le samedi 5 juillet 2025.

Une fiche d’inscription

Un moment récréatif ou les participants, moyennant une participation de 2€ ( gratuit pour les enfants de moins de 12 ans), se verront remettre une fiche à faire tamponner dans le stand de chaque association. Chaque fiche pleine donnera le droit à participer à une tombola gratuite comportant de nombreux lots. Au terme du parcours il sera possible de se désaltérer ou de déguster un petit en-cas à la buvette gérée par le Tir Sportif.

Le Comité d’organisation composé de Daniel Rebillard, Pascale Lepers, Yvonne Le Floch, Marie-Françoise Rebillard, Daniel Guillot, Valentin Mutin, Stephane Thévenot, Christian Cuenot et Pascal Legoux, souhaite voir le plus grand nombre de personnes participer et pour cela une fiche d’inscription sera adressée à TOUTES les associations de Châtenoy le Royal aux environs du 10 juin 2025. Pour les personnes désireuses de participer individuellement il suffira de demander la fiche d’inscription auprès de l’OMS, par mail, à l’adresse suivante : [email protected]

Une réunion des associations est prévue le 22 mai 2025.

JC Reynaud