Malgré une météo capricieuse, succès de la 19ème édition de la randonnée pédestre ‘La Bressane’ qui a comptabilisé plus de 150 randonneurs

Dimanche 13 avril 2025, à partir de 8 heures, au parc de Châtenoy-en-Bresse, organisée par l’association L.A.C.C (Loisirs, Activités, Culture, Châtenoy-en-Bresse), présidée par Babeth Parisot, se déroulait la randonnée pédestre ‘La Bressane’ avec des parcours de 7,5 / 11 et 18 km pour la marche.

La Présidente de cette association composée de plus de 80 adhérents, assistée de nombreux bénévoles, pouvait être satisfaite car malgré une météo pluvieuse plus de 150 personnes ont répondu présent à cette ‘Randonnée Bressane’. Des participants qui effectuaient une boucle tracée par le responsable de la randonnée Laurent Parisot, sur les communes d’Allériot, Bey, Damerey et un retour sur Châtenoy-en-Bresse.

Un événement basé également sur la solidarité puisque 1 euro par inscription était reversé à l’ association ‘Soutenons Adrian’, une association créée depuis 2018 qui aide à financer les besoins d’Adrian (frais de thérapeutes, frais de séjour et de transport, thérapies et matériels de confort non pris en charge…) atteint d’une maladie génétique non identifiée.

Pour information, sachez que l’association L.A.C.C vous propose les dimanches matin de 9 h à 10 h30, une nouvelle activité ‘Fit Dim’ (alternance de marche rapide et de renforcement musculaire), tout en profitant du parc, des petites routes, chemins aux alentours… et en mettant à profit tout le mobilier urbain rencontré dans le village (escaliers, barres, bancs…).

