Stratégie nationale hydrogène mise à jour par le Gouvernement : La Région Bourgogne-Franche-Comté confortée comme « maillon fort de la stratégie Hydrogène »

Alors que le Gouvernement dévoile aujourd’hui la nouvelle version de la stratégie nationale hydrogène, la Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, se réjouit que « notre Région soit confortée comme maillon fort de la stratégie hydrogène de la France », avec deux projets structurants confirmés par le Gouvernement :

- Un nouveau projet est soutenu dans le cadre du PIIEC, porté par l’équipementier Gen-Hy, qui industrialisera à Allenjoie (Doubs) sa technologie de rupture des membranes échangeuses d’anion (MEA) pour les électrolyseurs

- La sélection du projet École de l’Hydrogène dans l’Appel à Manifestation d’Intérêt Compétences et Métiers d’Avenir avec une aide attendue de France 2030 de près de 6 millions d’euros. Ce projet, piloté par la Région en partenariat avec 18 structures publiques et privées, dont le rectorat de région académique, France Travail et l’université Marie et Louis Pasteur, permettra de garantir la formation des compétences nécessaires à la filière

Ces deux projets sont de nature à renforcer la filière nationale et particulièrement l’écosystème régional, désormais présent sur toute la chaîne de valeur, de la pile à combustible jusqu’aux réservoirs en passant par les électrolyseurs. La Présidente de Région et les collectivités, aux côtés de France Hydrogène, se sont fortement engagées pour alerter le Gouvernement sur la nécessité de poursuivre les investissements en direction de l’hydrogène, et notamment en direction de la mobilité lourde, ce que confirme la stratégie nationale dans sa rédaction.

Comme toute innovation, la filière hydrogène a besoin de temps pour s’industrialiser, et ne peut répondre à des impératifs de court terme. Malgré les difficultés que traversent aujourd’hui les acteurs de l’hydrogène face à une demande freinée par les coûts encore trop élevés, la Bourgogne-Franche-Comté fait du développement des formations un impératif pour accompagner l’industrialisation de la filière, et anticiper l’avenir en conservant et développant les compétences sur son territoire. La souveraineté énergétique et industrielle de la France en dépend.

La Présidente se félicite par ailleurs de la venue du ministre de l’Industrie, Marc Ferracci, ce 17 avril, à Allenjoie, pour mettre en lumière l’écosystème régional dans le cadre du déploiement de la stratégie nationale.