Profitez du Pass'colo pour financer les vacances

Si l'aide aux vacances enfants (dite AVE) et l'aide aux vacances sociales (AVS) de la Caisse d'allocations familiales représentaient jusqu'ici les principaux dispositifs pour financer les séjours en colonies, l'État a lancé un coup de pouce complémentaire en 2024, baptisé Pass'colo. Et, bonne nouvelle, il est pérennisé cette année !



LES ENFANTS DE 11 ANS CIBLÉS

Cette enveloppe qui varie entre 200 € et 350 € en fonction des ressources du foyer, est ultra-spécifique puisqu'elle cible uniquement les départs en colonies de vacances des enfants durant l'année de leurs 11 ans et ne peut s'appliquer que sur un seul séjour. Pour en bénéficier en 2025, il faut donc que votre bout de chou soit né entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014. De plus, le quotient familial de votre ménage doit être inférieur à 1 500 € (cela correspond à environ 3 800 € maximum de ressources nettes mensuelles pour un couple avec un enfant à charge).



Si votre pré-adolescent est dans ce cas et que vous êtes allocataire de la CAF ou de la MSA, vous n'avez en principe aucune démarche à effectuer puisqu'une notification automatique vous est envoyée dans votre espace personnel. À défaut, n'hésitez pas à vérifier votre éligibilité sur Jpa.asso.fr/passcolo, le site de l'association Jeunesse au Plein Air. Pour en profiter, vous devrez ensuite consulter la liste des séjours partenaires sur le portail Jeunes.gouv.fr/le-catalogue-pass-colo. L'aide sera directement déduite de la facture et versée à l'organisateur pour que vous n'ayez à payer que le reste à charge.



Bon à savoir : alors que le gouvernement se réjouissait de recenser quelque 600 000 familles éligibles en 2024, le Pass'colo n'a finalement servi qu'à 16 000 enfants. Si vous ne l'avez pas actionné l'an dernier, sachez que vous pouvez toujours l'utiliser cette année.



J.P.