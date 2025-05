Formation arbitrage pour le Billard Club Chalonnais

Ce week-end, nos Chalonnais étaient invités à une journée de formation sur l’arbitrage encadré par Yves LAUMOND, responsable de la Formation Arbitrage au sein de la Fédération Française de Billard, à Chalon/saône. 6 d’entre eux ont répondu présents : Daniel BONIN, Franck CANNARD, Philippe FERNOUX, Patrice GAUTIER, Jérôme et Magali RICHARD.

Un arbitre est le garant de la conformité des épreuves sportives selon les règles établies pour leur déroulement et il confère un caractère officiel aux résultats de celles-ci.

Selon l’article L. 223-1 du Code du sport, les arbitres et les juges exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et impartialité, dans le respect des règlements édictés par la fédération sportive auprès de laquelle ils sont licenciés. En conséquence, au-delà du contrôle du respect des règles et des bons comportements des compétiteurs, l'arbitre joue un rôle de référent moral, qui véhicule des valeurs éthiques et sportives.

Pendant cette journée d’apprentissage, les élèves ont pris connaissance du minimum à savoir pour arbitrer convenablement une partie :

Démarrer correctement une partie.

Compter les points et faire des annonces correctes.

Les différents types de fautes (16).

Mises ou remises sur mouches suivant les modes de jeu :

Départ, billes en contact, et billes sautées.

Nettoyage des billes en cours de partie.

Notions générales sur le placement et les mouvements de l’arbitre.

Après la partie théorique, les futurs arbitres ont été invités à passer à la partie pratique pour finaliser la formation.

Une journée très intéressante et instructive à laquelle notre encadreur recommande à tous les licenciés du Billard à participer et devenir arbitre dans le futur.