Fonctionnement des services postaux sur le Chalonnais - Les explications d'info-chalon.com

Suite à nos nombreuses demandes de la part de nos lecteurs, nous avons pris soin de prendre contact avec la direction régionale de La Poste sur les modalités organisationnelles.

La Poste est un Opérateur d’ Importance Vitale dont l’activité est requise par le Gouvernement pour répondre à des besoins essentiels de la Nation.

- 1600 bureaux de Poste restent ouverts au niveau national dont 60 en région Bourgogne Franche-Comté et 2 à Chalon, Lapierre et République.

- La distribution du courrier et des colis est assurée en appliquant les mesures de protection pour nos clients et nos agents

- Les instances sont concentrées sur les bureaux de poste ouverts

- Les espaces entreprises restent ouverts pour compléter le maillage et recevoir nos clients au cas par cas tout en respectant les normes de sécurité.

Notre outil industriel d’acheminement du courrier et des colis fonctionne, on gère les flux de courrier et de colis et nos facteurs continuent à distribuer. Le taux d’absentéisme en Bourgogne-Franche Comté chez les facteurs est aujourd’hui de 5%.

Face à l’ampleur de la situation sanitaire et de ses impacts sur les Français, La Poste prend les mesures sanitaires nécessaires pour contribuer à ralentir la propagation du virus, tout en s’organisant pour rendre les services indispensables à la société. Un plan de continuité d’activité permet de poursuivre le déploiement de nos services, dans des conditions respectueuses de la santé de nos facteurs (en respectant les mesures barrières) et avec des adaptations dans les processus (plus de signature des objets contre signature, le facteur envoi un sms à son client qui fait preuve de signature par exemple).

Petite précision, dans ces bureaux seules les opérations de première nécessité sont possibles.



Services bancaires prioritaires rendus en bureaux de poste outre les remises d'instances et les affranchissements



· Retraits d'espèces (distributeur et guichet)

Dépôts d'espèces à privilégier sur les automates



· Paiement et émission de mandats



· Paiement Eficash



· Paiement et émission de Western Union







Tous les autres services bancaires seront assurés dans la mesure du possible à distance soit via le site web et l'application La Banque Postale, soit via le centre de relations clients joignable au 3639. Une attention particulière est apportée aux dépôts de cash entreprise dans le cadre du soutien du Groupe La Poste au marché des pros.