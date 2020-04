CORONAVIRUS - L'Appel d'un ambulancier chalonnais

L’ambulancier est un professionnel de santé qui a deux casquettes. Il assure le transport programmé de personnes malades grâce à une ambulance vers les centres de consultations ou bien les centres d’examen lorsque la personne ne peut s’y rendre par ses propres moyens. Ces prises en charge sont généralement prescrites par le médecin traitant du patient. D’un autre côté, l’ambulancier porte aussi la casquette de secouriste. Nous sommes chargés d’assurer les interventions de secours à personne pour le compte du SAMU. L’ambulancier est missionné par le SAMU pour se rendre sur les lieux de l’intervention pour effectuer un bilan et s’y besoin d’emmener la victime vers un service d’urgence. Nous avons vraiment ces deux rôles à jouer : le transport programmé et l’urgence. Cela dépend un peu des sociétés, des régions, des départements mais généralement nous passons une plus importante partie de notre temps sur le transport programmé.



Nous acceptons tous type de dons( gants,blouses,masques,...)

0783414460