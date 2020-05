info-chalon.com vous donne la liste des restaurateurs qui proposent des plats à emporter

En lien avec l'UMIH Saône et Loire, nous vous proposons un tableau non exhaustif des professionnels de la restauration qui proposent leurs services, y compris la livraison.

A Lux, le restaurant Les Charmilles propose les livraisons uniquement pour les entreprises.

Le Bar les Capucines à Chalon sur Saône propose la livraison uniquement dans son quartier et assure de la vente à emporter .

Au coin du verger au 56 rue aux fevres 03 45 28 88 00 - ouvert du mardi au samedi de 11h a 18h nous proposons également des boissons et des gaufres à emporter.

Traiteur Arnaud Chassaing propose des plats à emporter sur commande à venir chercher le samedi et dimanche matin - 1 rue du curtil canot st marcel 06 88 76 62 09 Isabelle Traiteur propose des menus ou plats faits « maison » à partir de 7 €.

Retrait du lundi au samedi le matin 19 rue des Confréries à Crissey

Ou livraison dans le respect des consignes sanitaires.

Commandez par mail [email protected] ou par tel 03 85 48 04 24

l'île Chaumette à Epervans

Tel : 03.85.96.60.75.

Du vendredi au Dimanche , Plats à emporter



Commandes 24 h à l'avance de préférence

Friture fraiche - Grenouilles - Poisson ou Viande



Entrées - Desserts

Saveur des Iles aux Aubépins à Chalon sur Saône

Nous faisons nos plats à emporter du mardi au dimanche.

De 11h à 14h et de 18h à 21H

commandes privilégiées au 0385947707

Le restaurant Le Parcours, rue de Strasbourg à Chalon sur Saône, organise des ventes à emporter du mercredi au dimanche de 11h à 13h30 - Tel 03 85 93 91 38

"Le Saint Loup" se trouvant à Saint loup de varennes 13 route nationale 6

Le Restaurant-Pizzeria Valentina à Chatenoy le Royal vous fait découvrir sa carte A EMPORTER disponible à partir du 12 mai 2020, Pôchouse Grenouilles Filet de sandre Suprême de poulet. Prévenir 12h en avance. Tel o6 82 47 42 57. Le restaurant chaussard à ouroux sur Saône vous propose des plats à emporter

"La Pierre Vive" va ré-ouvrir ses portes pour de la vente à emporter le jeudi 14 mai. LA PIERRE VIVE, restaurant végétarien, 33 rue de Lyon / 03 85 93 26 50

Piccadilly café à Chalon sur Saône propose des plats du jour à 8 euros à emporter ou livrés gratuitement du lundi au dimanche. Poulet fermier rôti à 19.euros Reserver au 03 85 48 49 28. Commande avant 10h30 pour une livraison à midi

Nous proposons des plats à emporter sur commande depuis debut Avril

A ce jour ( peut évoluer suivant le deconfinement )

- le mercredi midi et soir formule plat + dessert

- Le samedi matin et dimanche matin (choix de plusieurs plats )

A retirer au restaurant avec le respect des gestes barrières . pas de livraisons

13 Route Nationale 6 71240 Saint Loup de Varennes Tel:03 85 44 21 58 Restaurant Le Saint Loup

Le Piccadilly à chalon sur Saône propose tous les jours des plats livrés.

A Virey le Grand, la Thaliette propose aussi de la vente à emporter.

Le Jardin des Saveurs, rue aux Fèvres propose des plats à emporter.

Le Commerce d'Elodie à Simandre, plats à emporter tous les midis du lundi au samedi ainsi que le vendredi soir . 875 rue saint jean. Pour les réservations 06 13 46 21 25.

A Champforgeuil, le Capricio di Pippo propose la vente à emporter et la livraison.

Le Bourgogne, rue de Strasbourg à Chalon sur Saône propose la livraison de plateaux repas aux personnes âgées.

Chez Georges" situé à Moroges qui est ouvert 7/7 les soirs pour emporter des pizzas.

Le Mercurey - Plats livrés à domicile - Restaurant Le Mercurey Tel : 0687058226

La Traviata 5 rue Saint Georges CHALON

03 85 48 91 39

Vente à emporter, livraisons

Made in Paolo à Chalon sur Saône propose les pizzas à emporter ou en livraison périmètre élargi Crissey ST Marcel,lux,St Remy,Châtenoy-le-Royal,Champforgeuil.7j/7 Midi et soir sauf le dimanche et lundi midi.

Le Resto, avenue Boucicaut à Chalon sur Saône , nous vous proposons pizzas, salades, sandwichs froids à emporter

CheesyBurger (steack haché 180gr + fromage au choix)

Merci de passer commande avant 11h00 pour le bon déroulement du service et éviter l'attente !

Le temps de s'organiser et on vous proposera un plat du jour par la suite...

Le Palet Vert Place Pierre Semard à Chalon sur Saône

Nous proposerons la livraison a domicile à partir de 10€ .

Nous vous informons que nous sommes ouvert de 5h à 21H 7J/7

Pour la livraison de pizza à partir de 11H jusqu'a 21H non stop

pizzeria LA BOTTEGA à Buxy propose des pizzas à emporter midi et soir.

N'hésitez pas à nous faire suivre vos infos si vous êtes des professionnels de la restauration afin de vous épauler dans votre communication. Un courage à toutes et à tous dans cette épreuve.

L.G