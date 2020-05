Encore un franc succès pour la dernière livraison de truites de l'année !

C'est encore plus d'un millier de truites qui ont été vendues ce jeudi par l'intermédiaire d'info-chalon.com.

Guy Pernin, patron de la pisciculture du Val de Saône, peut avoir le sourire et même définitivement, au regard du succès enregistré en quelques semaines. L'idée née d'une réflexion entre info-chalon.com et le restaurant Le Mercurey a trouvé au fil des semaines son public au point de remporter un énième succès. Ce jeudi, plus d'un millier de truites a été vendu à travers les communes de Mercurer, Dracy le Fort, Fragnes-La Loyère, Saint-Marcel et Saint Rémy. Une opération qui était la dernière. De passage à Dracy le Fort, le député Rémy Rebeyrotte accompagné d'Olivier Grosjean, maire de la commune, est venu découvrir cet élan de solidarité qui a su trouver son public .. et un public qui en redemande. Pour la saison prochaine, les communes de Dracy le Fort et Saint-Marcel ont d'ores et déjà fait savoir au pisciculteur leurs volontés de voir péréniser l'initiative qui a su trouver sa clientèle.

Laurent Guillaumé