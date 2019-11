C'est parti ! La Drôme, l'Isère et l'Ain placés en vigilance orange neige et verglas

La Drôme, l'Isère et l'Ain ont été placés mercredi en vigilance orange à la neige et au verglas par Météo-France. Des températures négatives et des précipitations sont en effet attendues dès jeudi à la mi-journée en Auvergne-Rhône-Alpes.