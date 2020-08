Si vous passez à Yvoire (74), le restaurant le ‘P’tit Cabri’ s’impose

Le clin d’œil info-chalon.com

Depuis le déconfinement de nombreux français ont décidé de rester en France et de redécouvrir notre territoire et son patrimoine. Aussi, le beau village médiéval d’Yvoire, classé parmi les plus beaux de France, est très fréquenté par nos touristes français.

Un village qui possède de nombreuses attractions telles que : au bord du lac Léman, le jardin des cinq sens, le domaine de Rovorée, son château, sa plage d’Excenevex, son église Saint Pancrace…

Un endroit pittoresque ou de nombreux touristes aiment s’arrêter pour une pause gourmande au ‘P’tit Cabri’, situé rue de la liberté (place vers l’église), un établissement également fréquenté et connu par de nombreux chalonnais.

Dans ce restaurant, Sonia, la propriétaire, vous propose une restauration traditionnelle de qualité fait maison, réalisée avec des produits locaux et des produits qui viennent directement des producteurs.

Dans cet établissement, les plats proposés aux clients sont fait à partir de produits frais de saison avec un très bon rapport qualité/prix. Les atouts de ce restaurant sont nombreux : Filets de perche, petite friture, entrecôte angus, pizzes, tartiflette, planche montagnarde…

Une capacité de service rapide tout en assurant des plats copieux et de qualité, font de cet établissement un endroit privilégié et incontournable !

Restaurant le P’tit Cabri rue de la Liberté à Yvoire tél 04 50 72 88 55.

J.P.B