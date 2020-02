Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté : des résultats en progression en 2019, et des évolutions majeures pour accélérer, au bénéfice de tous, les recrutements et les retours à l’emploi durable

La nouvelle convention tripartite Pôle emploi-Etat-Unédic 2O19-2022, fixant le cadre des orientations de l’opérateur a été signée fin 2019. L’occasion pour Frédéric Danel, Directeur régional, et Annicet Loembe, Directeur régional adjoint de présenter, les résultats de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté pour 2019 mais aussi l’ambitieuse feuille de route pour les années à venir.

Communiqué de presse

Notre ambition pour les trois années à venir : accélérer, au bénéfice de tous, les recrutements et les retours à l’emploi durable.

Ces ambitions s’inscrivent pleinement dans le cadre de la convention tripartite signée fin 2019 entre Pôle emploi, l’Etat et les partenaires sociaux et ce dans un contexte de persistance d’un chômage de longue durée et de tensions de recrutement qui s’accentuent en particulier pour les TPE-PME.

Pour y parvenir, Pôle emploi renforcera ses services déjà en place mais déploiera également un ambitieux programme de transformations, au bénéfice du plus grand nombre :

Les actions au bénéfice des entreprises :

Pour renforcer la lutte contre les difficultés de recrutement, les 186 conseillers Pôle emploi BFC dédiés à la relation entreprise poursuivront leur travail sur le terrain et mobiliseront tous les moyens nécessaires au retour à l’emploi : immersions en entreprises (32 270 demandeurs d’emploi de BFC en ont bénéficié à fin décembre 2019), recrutements par simulation (847 candidats embauchés directement à l’issue des sessions organisées en 2019) ou encore 2 000 opérations #VersUnMétier (10 000 demandeurs d’emploi et entreprises réunis en 2019 dans les agences Pôle emploi chaque semaine en Bourgogne-Franche-Comté)…

Pôle emploi prend un engagement supplémentaire avec le dispositif Action Recrut’. Il s’agit de prendre contact systématiquement avec les entreprises, dès lors que leur offre d’emploi n’est pas pourvue dans les 30 jours. Un contact qui permettra de construire un plan d’actions personnalisé (analyse de l’offre, sélection de candidats, action de formation) avec en ligne de mire : la réduction significative du délai nécessaire à recruter. Pour y parvenir, 36 conseillers supplémentaires sont venus renforcer les équipes en région.

Les actions communes au bénéfice des entreprises et des demandeurs d’emploi :

Pour y parvenir, la formation professionnelle reste un levier prioritaire en 2020 (31 162 demandeurs d’emploi ont bénéficié en 2019 d’une formation, avec un taux de retour à l’emploi de près de 60% à l’issue de la formation et une évolution annuelle de + 15,3% du nombre d’entrées).

Il s’agira également de poursuivre la valorisation des compétences des demandeurs d’emploi en lien avec les besoins des entreprises, ainsi que de poursuivre le conseil évolution professionnelle délivré par les conseillers de Pôle emploi.

Des actions spécifiques pour celles et ceux qui en ont le plus besoin :

Dans le cadre du plan pauvreté (2020-2022), il s’agira en particulier :

d’accompagner deux fois plus de demandeurs d’emploi en accompagnement global, consistant en un suivi partagé entre Pôle emploi et les travailleurs sociaux des Conseils départementaux (4 237 demandeurs d’emploi ont intégré le dispositif en 2019, soit + 50% par rapport à 2018, avec un taux de retour à l’emploi de 47%).



De mettre en place, de manière expérimentale, le Service Public de l’Insertion : le département de l’Yonne fait partie des 14 territoires retenus au niveau national.

Pôle emploi poursuivra sa mobilisation dans le cadre du déploiement des dispositifs gouvernementaux, tels que le parcours emploi compétences (2 514 demandeurs d’emploi en ont bénéficié sur prescription de Pôle emploi), ou encore les emplois francs, nouveau dispositif généralisé en janvier 2020 qui favorise l’embauche des personnes issues des quartiers prioritaires de la ville (58 quartiers prioritaires de la ville éligibles en région).

Afin d’améliorer l’accès ou le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi en situation de handicap, 2020 permettra la création d’un lieu unique d’accompagnement Pôle emploi –Cap emploi. 10 territoires démarrent ce rapprochement opérationnel des équipes (des conseillers Cap emploi présents chaque jour en agence Pôle emploi), avec pour la Bourgogne-Franche-Comté le territoire de Nevers (depuis janvier 2020). L’ensemble des départements de la Nièvre et de l’Yonne sera concerné dès septembre 2020 et ensuite toute la région.

Proposer de nouveaux services aux demandeurs d’emploi les plus autonomes :

Avec la possibilité pour les demandeurs d’emploi de prendre leur rendez-vous en ligne ou encore l’utilisation de la visioconférence comme modalité d’échanges avec son conseiller.

En complément, sera proposé aux publics les plus à l’aise avec leur recherche d’emploi d’intégrer une communauté animée par des conseillers Pôle emploi qui favorisera la mise en réseau avec les autres demandeurs d’emploi, des diagnostics et outils en ligne…

Plus de conseils personnalisés au profit des demandeurs d’emploi indemnisés

Les demandeurs d’emploi cumulant des périodes d’emploi et de chômage bénéficieront dès avril 2020 d’une prestation destinée à leur donner les clés pour accéder à un emploi durable. Cette prestation pourra être suivie en fin de journée ou le samedi pour coïncider avec leurs disponibilités.

Pôle emploi mettra progressivement en place un conseiller référent pour chaque demandeur d’emploi indemnisé. Cela permettra de se projeter plus sereinement vers une reprise d’emploi, de bénéficier de conseils personnalisés, et ce à chaque « moment clé » du parcours de la personne.

Deux nouveautés majeures pour tous les demandeurs d’emploi :

Tout demandeur d’emploi nouvellement inscrit se verra proposer, rapidement après son inscription, jusqu’à deux demi-journées de diagnostic approfondi. Toutes les expertises de Pôle emploi (conseillers accompagnement, indemnisation, entreprises et psychologues du travail) seront mobilisées en agence, pour animer ce nouveau diagnostic.

Pour mieux adapter l’accompagnement et prévenir les situations de découragement, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté poursuivra l’expérimentation législative du

Journal de la recherche d’emploi (expérimentation conduite en régions Bourgogne-Franche-Comté et Centre Val de Loire).